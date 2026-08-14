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Kütahya’da anız yangınında 230 dekarlık alan yandı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Bezirgan köyünde çıkan anız yangını paniğe neden oldu. 230 dekarlık alanda etkili olan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kütahya’da anız yangınında 230 dekarlık alan yandı

Edinilen bilgilere göre, Bezirgan köyü Avlar Boğazı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Aslanapa Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi.

Kütahya’da anız yangınında 230 dekarlık alan yandı 1

KÜTAHYA'DA ANIZ YANGINI

Yaklaşık 230 dekarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının meydana geldiği bölgedeki ekili alanların daha önce hasat edildiği öğrenildi.

Kütahya’da anız yangınında 230 dekarlık alan yandı 2

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kütahya
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