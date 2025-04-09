HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kütahya'da arızalanan otomobil zincirleme kazaya neden oldu! 3 araç kazaya karıştı; 5 kişi yaralandı

Kütahya’da, 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da arızalanan otomobil zincirleme kazaya neden oldu! 3 araç kazaya karıştı; 5 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kütahya- Afyonkarahisar karayolu Ulusoy kavşağı yakınında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken 06 CJV 376 plakalı otomobili arızalanan sürücü M.R.B. (26), yol kenarında durdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan H.K. (39) yönetimindeki 43 HT 188 plakalı kamyonet, arızalı aracı fark etmeyerek park halindeki araca, F.D. (44) yönetimindeki 43 AY 516 plakalı otomobil ise kamyonete çarptı. Kazada, sürücülerin yanı sıra P.E.B. (11) ile M.D. (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ürdün ve BAE, Gazze’de "acil ve kalıcı" ateşkesin gerekliliğini vurguladıÜrdün ve BAE, Gazze’de "acil ve kalıcı" ateşkesin gerekliliğini vurguladı
Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıldönümü Galata Kulesi’nde kutlandı!Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıldönümü Galata Kulesi’nde kutlandı!

Anahtar Kelimeler:
Kütahya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu! Canlı yayında detayları açıkladı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu! Canlı yayında detayları açıkladı

İstanbul'da altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti!

İstanbul'da altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Nikahsız birliktelik ne demek, reddediyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Nikahsız birliktelik ne demek, reddediyoruz"

Ölmeden önce “Benim kızımsın” dedi! Mezarı açılmak istenince...

Ölmeden önce “Benim kızımsın” dedi! Mezarı açılmak istenince...

Eski başbakandan Melih Gökçek çıkışı! Eski bakan Ruhsar Pekcan'ı da hatırlattı

Eski başbakandan Melih Gökçek çıkışı! Eski bakan Ruhsar Pekcan'ı da hatırlattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.