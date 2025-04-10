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Kütahya'da bataklığa düşen şahıs kurtarıldı! Durumu ağır

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, köprü altındaki bataklık alanda mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Kütahya'da bataklığa düşen şahıs kurtarıldı! Durumu ağır

Olay, Tavşanlı-Harmancık yolu üzerindeki Balıkesir ışıklı kavşakta bulunan köprü altında meydana geldi. Vatandaşların bir kişinin bataklığa saplandığı yönündeki ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, kaza kırım, kurtarma aracı, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİLİNCİ KAPALI

Ekipler, köprü altındaki bataklık alanda Y.E. (45) isimli şahsı bilinci kapalı halde buldu. Şahsın ne amaçla köprü altına indiği henüz belirlenemezken, itfaiyenin zorlu çalışması sonucu bataklıktan çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.E., ağır yaralı olarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen şahsın, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne sevk edileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Y.E.’nin köprü altına nasıl indiğini ve olayın meydana geliş sebebini araştırıyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya bataklık
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