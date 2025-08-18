Kütahya’da cezaevi firarisi uyuşturucu operasyonuyla yakalandı

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda şüpheli şahısların adresine yapılan baskında; 106,85 gram bonzai, 3,79 gram metamfetamin, 2,15 gram esrar ve 6 adet payp ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum