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Kütahya'da çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı

26.03.2025 16:06
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Kütahya'da eşi Havva Yeni (61) ile gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği Salih Ten'i (60) av tüfeği ile öldüren Ali Osman Yeni (59), tutuklandı.

Kütahya'da çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı

İnköy Mahallesi 8'inci Ak Sokak'taki parkta eşiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği Salih Ten'i ardından da 66'ncı İncik Sokak'taki evine giderek eşi Havva Yeni'yi av tüfeğiyle öldüren Ali Osman Yeni, polis ekipleri tarafından yakalanıp, olayın gerçekleştiği bölgeden sorumlu jandarmaya teslim edildi. Kütahya Jandarma Komutanlığı ifadesi alınan Ali Osman Yeni işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgundan sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Yeni, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Kütahya
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