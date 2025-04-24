Kütahya’da fuhuş operasyonu; 6 gözaltı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fizik takibin ardından 7 adreste eş zamanlı baskın yapılırken, şüpheliler Ö.A. (36), H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76) ile İ.K. (69) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 32 kurusıkı tabanca mermisi, 6 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve erotik malzeme ele geçirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi’ne sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır