HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kütahya’da fuhuş operasyonu; 6 gözaltı

Kütahya’da düzenlenen fuhuş operasyonunda ‘Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama’ suçlamasıyla 1’i kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya’da fuhuş operasyonu; 6 gözaltı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fizik takibin ardından 7 adreste eş zamanlı baskın yapılırken, şüpheliler Ö.A. (36), H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76) ile İ.K. (69) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 32 kurusıkı tabanca mermisi, 6 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve erotik malzeme ele geçirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi’ne sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaş sesleri! Anlaşma askıya alındı, ordular teyakkuza geçtiSavaş sesleri! Anlaşma askıya alındı, ordular teyakkuza geçti
Küçükçekmece’de deprem sonrası korkutan görüntüKüçükçekmece’de deprem sonrası korkutan görüntü

Anahtar Kelimeler:
Kütahya fuhuş operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusuna jet açıklama

Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusuna jet açıklama

Alman Profesör'den İstanbul depremi için iki senaryo!

Alman Profesör'den İstanbul depremi için iki senaryo!

İstanbul'daki deprem anında 'pes' dedirten olay!

İstanbul'daki deprem anında 'pes' dedirten olay!

Kanal İstanbul'u savundukları sözleri gündem oldu

Kanal İstanbul'u savundukları sözleri gündem oldu

DEM Parti heyeti duyurdu! İşte masaya gelen konu başlıkları....

DEM Parti heyeti duyurdu! İşte masaya gelen konu başlıkları....

Rakam korkunç! 'İstanbul' uyarısı: "1 saniye bile tahammülü yok"

Rakam korkunç! 'İstanbul' uyarısı: "1 saniye bile tahammülü yok"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.