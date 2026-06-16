HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kütahya'da iğrenç olay: Çocuğa cinsel istismarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik şantaj ve tehditle sürdürülen cinsel istismar vakası, emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu aydınlatıldı.

Kütahya'da iğrenç olay: Çocuğa cinsel istismarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Gediz İlçe Emniyet Müdürü İlhan Sarıca'nın bizzat yürüttüğü kararlı ve hassas çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan iğrenç olay, ilçede büyük bir infial ve derin bir üzüntü oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya da iğrenç olay: Çocuğa cinsel istismarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı 1

KÜTAHYA'DA İĞRENÇ OLAY

Olayın geçmişine yönelik ortaya çıkan detaylar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İddiaya göre, şüpheliler geçtiğimiz yıldan bu yana, o dönem henüz 14 yaşında olan mağdur çocukla sosyal medya platformları üzerinden irtibat kurdu. İlerleyen süreçte yaşı küçük kız çocuğunu tehdit ve şantajla baskı altına alan şahıslar, yaklaşık bir yıl boyunca farklı adreslerde cinsel istismarda bulundu. Durumun emniyet birimlerince tespit edilmesinin ardından başlatılan eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya da iğrenç olay: Çocuğa cinsel istismarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı 2

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları ve mahkeme süreci saatler sürdü. Sabaha karşı saat 03.30 sıralarında tamamlanan duruşmanın ardından karar açıklandı. Mağdur çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden H.B.Ç., C.A., E.A., B.A., S.S. ve C.A. tutuklanarak geniş güvenlik önlemleri altında Kütahya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kütahya da iğrenç olay: Çocuğa cinsel istismarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı 3

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerden İ.K. ve C.S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçede şok etkisi oluşturan olay sonrası mağdur çocuk koruma altına alınırken, adli makamların çok yönlü soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran krizi! Netanyahu herkesin önünde azarladıİsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran krizi! Netanyahu herkesin önünde azarladı
Yer: Kocaeli! Ormanda ceset bulunduYer: Kocaeli! Ormanda ceset bulundu

Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Gözaltı Kütahya Gediz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

Galatasaray ile anlaşma sağladı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray ile anlaşma sağladı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Lahmacun enflasyonu gündemde! Yazın restoran hesapları neden kabarıyor?

Lahmacun enflasyonu gündemde! Yazın restoran hesapları neden kabarıyor?

İnşaatlarda yeni dönem: Vatandaş yapacak 'Anons yapılıyor'

İnşaatlarda yeni dönem: Vatandaş yapacak 'Anons yapılıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.