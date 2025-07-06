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Kütahya’da iki motosiklet çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kütahya’da iki motosiklet çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Yeni Mahalle Çevreyolu Caddesi Emet Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Y.Ö. (18) idaresindeki motosiklet, kavşakta Tepecik istikametine döndüğü sırada Balıkesir istikametinden gelmekte olan Y.G.K. (16) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, ışıklarda bekleyen Ö.C. idaresindeki aracın ön tamponuna çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüleri ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.T. ve diğer mottosikletteki yolcu M.D. yaralandı. Kazayı görenlerin 112’ye haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Y.G.K. ile M.T., Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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