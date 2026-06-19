Kütahya'da inşaatta iskele çöktü: 4 işçi yaralandı

Olay, Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında iskelenin üzerine bir makaranın devrilmesi sonucu iskele çöktü.

İSKELE ÇÖKTÜ 4 İŞÇİ YARALANDI

İskelede bulunan 4 işçi yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. iskele çöktü: 4 işçi yaralandıÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralı işçiler M.O., A.K., H.S. ve S.T. ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, iş kazasının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır