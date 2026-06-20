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Kütahya’da inşaatta iskelenin devrildiği kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Kütahya’da bina inşaatında iskelenin devrilmesi sonucu metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçilerden Abdullah Kaya (60) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaya ile birlikte kazada yaşamını yitiren işçi sayısı 3’e yükseldi.

Kütahya’da inşaatta iskelenin devrildiği kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Olay dün Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerindeki inşaatta meydana geldi.

Kütahya’da inşaatta iskelenin devrildiği kazada ölü sayısı 3’e yükseldi 1

İNŞAATTA İSKELE ÇÖKTÜ

Binanın inşaatında çalışan işçilerin bulunduğu iskelenin üzerine makara devrilmesi sonucu çöken iskele üzerinde bulunan işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman Türkoğlu ve Hamit Sarı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kütahya’da inşaatta iskelenin devrildiği kazada ölü sayısı 3’e yükseldi 2

ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Hastanede tedavisi süren Abdullah Kaya da bugün yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybeden işçi sayısı 3’e yükseldi. İşçilerden Mustafa Olgun’un hastanedeki tedavisi sürerken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya iskele kaza
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