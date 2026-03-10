HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kütahya’da kaçak telefon operasyonu, 29 telefon ele geçirildi

Kütahya’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak telefon ele geçirildi.

Kütahya’da kaçak telefon operasyonu, 29 telefon ele geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Kütahya merkez ve Simav ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, gümrüklendirilmiş değeri yaklaşık 1 milyon 490 bin TL olan 29 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen telefonlara el konulurken, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarının il genelinde aralıksız devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor: Vitamin deposuymuş!Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor: Vitamin deposuymuş!
Denizli'de korkutan deprem: "Bölge aktif ve geriliyor" uyarısıDenizli'de korkutan deprem: "Bölge aktif ve geriliyor" uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.