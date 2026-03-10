Kütahya’da kaçak telefon operasyonu, 29 telefon ele geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Kütahya merkez ve Simav ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, gümrüklendirilmiş değeri yaklaşık 1 milyon 490 bin TL olan 29 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen telefonlara el konulurken, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarının il genelinde aralıksız devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır