Kütahya'da kitap sayfaları arasında uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.C'nin çevrim içi bir alışveriş sitesinden sattığı kitapların sayfalarının arasına sentetik uyuşturucu koyduğuna yönelik ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, içerisinde uyuşturucu madde bulunan kitabı Balıkesir'in Edremit ilçesine göndermek için kargo firmasına veren şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Kargoya verilecek kitap sayfaları arasında yapılan aramada ise 8 parça halinde pul şeklindeki kağıtlara emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)
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