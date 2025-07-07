Kütahya’da "Koruyucu Aile Şenliği" etkinliği

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Koruyucu Aile Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Şenliklere il protokolü, koruyucu aileler, çocuklar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar için oyun ve eğlence alanları kurulurken, ailelere yönelik bilgilendirme stantlarıyla farkındalık çalışmaları yapıldı.

Etkinlikte konuşan Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, "Her çocuğumuz bir aileyi hak ediyor. 30 Haziran’ın Koruyucu Aile Günü olarak ilan edilmesi, bu alandaki farkındalığın artmasına önemli katkı sağlıyor" dedi.

Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından koruyucu ailelik modeline olan ilginin arttığını belirterek, "Bu teveccühün önümüzdeki yıllarda da süreceğine inanıyoruz. Her çocuğun sevgi dolu bir aile ortamında büyüme hakkı vardır ve biz de bu anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)