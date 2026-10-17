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Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı bin 264 metre rakımlı Karbasan köyü, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinin yüksek rakımlı Karbasan köyünde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, köyü beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışıyla birlikte köyde park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Gökbel mevkisinde de arazi tamamen beyaza büründü. Kar yağışının devam ettiği köyde, ortaya kış manzaralarını aratmayan görüntüler çıktı.

"BU YILKİ YAĞIŞ ERKEN GELDİ"

Karbasan Köyü Muhtarı Mehmet Bilkaya, uzun yıllardır köylerine kasım ayından önce kar yağmadığını belirterek, bu yılki yağışın erken geldiğini söyledi. Bilkaya, "Bu yıl yaz mevsimi kurak geçti. Çiftçilerimiz kuraklıktan dolayı tarlalarını süremedi. Karın erken yağması özellikle hububat ekecek çiftçilerimizi sevindirdi" dedi.

Kütahya da mevsimin ilk karı yağdı 1

Kütahya da mevsimin ilk karı yağdı 2

Kütahya da mevsimin ilk karı yağdı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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