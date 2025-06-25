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Kütahya’da meydana gelen 3 ayrı motosiklet kazası kameraya yansıdı

Kütahya’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazalarda can kaybı olmazken, kazaların en çok dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirlendi.

Kütahya’da meydana gelen 3 ayrı motosiklet kazası kameraya yansıdı

Kütahya’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü.

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ÜÇ AY BÖLGEDE MOTOSİKLET KAZASI

Görüntülerde, Yenidoğan, Fatih ve Gaybi Efendi mahallelerinde meydana gelen kazalarda motosikletler, seyir halindeki otomobillerde çarpıyor.

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Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazalarda can kaybı olmazken, kazaların en çok dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirlendi.

(İHA)

25 Haziran 2025
25 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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trafik kazası Kütahya motosiklet kazası
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