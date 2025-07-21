Kütahya'da meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı

Haziran ayında Kütahya kent merkezinde meydana gelen kazalarda, sürücülerin temel trafik kurallarını ihlal etmesi dikkat çekti. Görüntülerde, özellikle şerit ihlali öne çıktı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yaşanan kazada, yeşil ışıkta ilerleyen bir aracın, yaya geçidinden geçen bir kadına çarpması kameralara yansıdı.

Kütahya-Eskişehir çevre yolunda bir otomobil yan yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkarak sol şeride geçerken arkadan gelen otomobille çarpıştı. Aynı şekilde Yenidoğan Mahallesi'nde, tali yoldan çıkan bir motosiklet sürücüsünün sağdan gelen aracı fark etmemesi sonucu meydana gelen kaza, şehir içi yollarda dikkatsizliğin oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne serdi.

Kütahya Tavşanlı kara yolunda ise şerit ihlali yapan tır ile hafif ticari aracın aynı anda dönmeye çalışması kazayı beraberinde getirdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır