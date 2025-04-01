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  4. Kütahya'da minibüs, otomobile çarptı! 3 yaralı

Kütahya'da minibüs, otomobile çarptı! 3 yaralı

01.04.2025 19:51
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Kütahya'da minibüs, emniyet şeridinde park halinde olan otomobile arkadan çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da minibüs, otomobile çarptı! 3 yaralı

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 19’ncu kilometresinde meydana geldi. Hasan Arıcı yönetimindeki minibüs, emniyet şeridinde park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Kemal Çetin (57), Emirhan Arıcı (17) ve Ayşe Gür (18) yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kütahya
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