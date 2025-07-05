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Kütahya’da motosiklet denetimleri sıklaştırıldı

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafiğe kapalı olan Cumhuriyet Caddesi’nde motosiklet ve motorlu araçlara yönelik denetimlerini artırdı.

Kütahya’da motosiklet denetimleri sıklaştırıldı
Çiğdem Sevinç

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafiğe kapalı olan Cumhuriyet Caddesi’nde motosiklet ve motorlu araçlara yönelik denetimlerini artırdı. Vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri ve caddeyi rahatlıkla kullanabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, kurallara uymayan sürücülere uyarılarda bulunuldu ve cezai işlemler uygulandı.

Zabıta ekipleri, özellikle yaya güvenliğini tehdit eden motosiklet girişlerini önlemek için cadde genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kamu düzenini sağlamak amacıyla yürütülen bu denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği bildirildi.
Kütahya Belediyesi, vatandaşların güvenliğini esas alan çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

(İHA)

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Kütahya
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