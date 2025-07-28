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Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, çiftçiler de çalışmalara destek için traktörleriyle bölgeye geldi.

Kütahya'da orman yangını

Dumlupınar'da tarlaların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İl ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Traktörleri ve vidanjörleriyle yangın alanına gelen Dumlupınarlı çiftçiler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşlara yangın bölgesinden uzak durmaları ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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