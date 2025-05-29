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Kütahya'da sevgilisinden ayrılan kadın dehşet saçtı! Bıçakla annesini rehin aldı

Kütahya’da sevgilisinden ayrıldığı öğrenilen H.N.Ö. (35) isimli kadın, bir süre alkol aldıktan sonra evde bulunan annesi F.Ö.’yü (67) bıçakla rehin aldı. Polisin kapıyı kırarak girdiği evde H.N.Ö. etkisiz hale getirilirken, F.Ö. ve kendilerini mutfağa kilitleyen şüphelinin ablasının 2 kızı polis ekiplerince kurtarıldı.

Kütahya'da sevgilisinden ayrılan kadın dehşet saçtı! Bıçakla annesini rehin aldı
Begüm Özkaynak

Olay, akşam saatlerinde Zafertepe Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Komşular, kavga sesleri üzerine polise ihbarda bulundu. Şüpheli H.N.Ö., oturduğu daireye gelen polis ekiplerine kapıyı açmadı.

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‘BUNLARI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAPIYI AÇACAĞIM’

Polis, ikazlarına uymayarak kapıyı açmayan, alkollü olan ve sevgilisinden ayrıldığı öğrenilen H.N.Ö.’nün ‘Bunları öldürdükten sonra kapıyı açacağım’ demesi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, elinde bıçak bulunan şüpheli H.N.Ö.’yü etkisiz hale getirdi.

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8 FARKLI SABIKASI VARMIŞ

Şüpheli H.N.Ö.’nün rehin aldığı annesi F.Ö. ve kendilerini mutfağa kilitleyen şüphelinin ablasının kızları B.S.S. (15) ve B.S.S. (17) polis ekiplerince kurtarıldı. Gözaltına alınan H.N.Ö. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüpheli H.N.Ö.’nün tehdit, kasten yaralama, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, güveni kötüye kullanma ile dolandırıcılık gibi suçlardan 8 farklı sabıkası olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Kütahya sevgili
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