Kütahya'da su birikintisinde yüzen genç boğularak hayatını kaybetti

Ilıca'da 26 yaşındaki Fahrettin Çerçi serinlemek için girdiği akarsuda su yüzüne çıkamayınca, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, Fahrettin Çerçi'nin cansız bedenini sudan çıkardı. Çerçi'nin cenazesi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçen sene aynı yerde bir baba boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğunu kurtarırken, kendisi boğularak hayatını kaybetmişti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır