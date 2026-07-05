Kütahya’da suç örgütüne operasyon: 3 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 3 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araçta arama yaptı. Operasyonda yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 kurusıkı tabanca, 67 adet fişek, 1 kama ile suç unsuru olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır