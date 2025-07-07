Kütahya’da sürdürülebilirlik etkinlikleri

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen sürdürülebilirlik temalı etkinliklerin ikinci günü, çevresel farkındalık ve geri dönüşüm bilinci üzerine yoğunlaştı.

Etkinlik kapsamında çocuklar ve ailelerine yönelik hem eğlenceli hem de öğretici programlar düzenlendi. "Kompost nedir, nasıl yapılır?" başlıklı sunumda, doğaya dost atık yönetimi uygulamaları katılımcılarla paylaşıldı. Etkinlik boyunca vatandaşlara ve çocuklara çorba ikramı da yapıldı.

Çocuklara yönelik hazırlanan "geri dönüşüm renk eşleştirme oyunu" ve "çöp dedektifleri" gibi interaktif etkinlikler sayesinde minikler, hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı. Oyunlarla desteklenen eğitimlerde çocuklar, öğrendiklerini pekiştirme imkânı buldu.

Etkinlik süresince ayrıca "Doğanın Çığlığı" adlı özel sokak tiyatrosu sahnelendi. Gösteriyle birlikte Kütahya’da nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, katılımcılara rozet ve katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

(İHA)