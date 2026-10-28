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Kütahya'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

Kütahya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı bir genç hayatını kaybetti.

Kütahya'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çeçen Sokak'ta bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, raylardan karşıya geçmeye çalışan Mevlüt Eren Aslan'a (18), İzmir-Eskişehir seferini yapan 32011 sayılı yolcu treni çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti 1

TRENİN ÇARPTIĞI GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazanın ardından yolcu treni için yedek makinist çağrıldı. Kütahya'da inecek yolcuların trenden indirilmesinin ardından tren, yedek makinist eşliğinde seferine devam etti.
Kütahya da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti 2

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tren kaza
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