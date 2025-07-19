Kütahya’da üfürükçü operasyonu; 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Tavşanlı ilçesinde halk arasında büyücü-muskacı-üfürükçü olarak bilinen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Halkın dini inanç ve duygularını istismar ederek kazanç sağladıkları tespit edilen 9 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, büyü yapımında ve çözümünde kullanıldığı tespit edilen 25 kitap, büyü yapımı, büyü bozma notları ile mağdur isimleri ve mağdurlardan alınan paraların yazılı olduğu 8 ajanda, 257 muska, kurusıkı tabanca, 2 bilgisayar, 12 cep telefonu, 10 çeşitli dijital materyal, 6 bin 240 dolar, 1965 euro ile 209 bin 250 lira, 267 dekont ele geçirildi. Şüphelilere ait banka hesaplarında bulunan 1,5 milyon liraya ise bloke konuldu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.G., N.G., N.K., E.K. ve A.S. tutuklandı. H.Y. ve M.A.A. adli kontrol kararıyla, diğer 2 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. (DHA)