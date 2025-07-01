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Kütahya’daki şüpheli balık ölümleri tedirgin etti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ada Mahallesi'nde taşkın koruma su kanalı içerisinde ölü balıklar bulundu.

Kütahya’daki şüpheli balık ölümleri tedirgin etti

Ada mahallesinde taşkın koruma su kanalı içerisinde ölü balıkları fark edenler ihbarda bulundu. Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Güleç ve Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral olay yerine gelerek incelemede bulundu.

KANALDAN SU NUMUNELERİ ALINDI

Bölgeye sevk edilen Tavşanlı Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kanaldan su numuneleri alarak detaylı analiz için laboratuvara gönderdi. Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, diğer balıkların yaşamlarını sürdürmesi amacıyla kanala su takviyesi yaparak seviyesini yükseltti.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Kütahya
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