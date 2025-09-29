HABER

Kütahya depremini 3 gün önceden bilmişti! Deprem araştırmacısı şimdi de 2 noktaya dikkat çekti

Dün Kütahya Simav'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem İstanbul dahil birçok ilden hissedildi. Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, dün Kütahya Simav'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden 3 gün önce kendine ait sosyal medya kanalında Simav'ı uyardığı ortaya çıktı. Yakut, Simav'ın ardından 2 noktaya daha dikkat çekti. İşte o bölgeler...

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi. Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, depremden 3 gün önce depremi bilmiş. 25 Eylül saat 22.00'de kendine ait sosyal medya hesabında takipçileri ile bir araya gelerek soruları cevaplayan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, "Sındırgı depremi şuan için sönümlenmez. İleriki tarihlerde yine 4 yada 4.5 büyüklüğünde depremler gelecektir. Olayın rengi biraz daha Sındırgı'nın doğusuna taşınırsa ve 5'lik bir deprem daha gelirse olayın rengini tekrar konuşuruz. Emet tarafı olsun, Simav tarafı olsun buralar 5.8'e kadar deprem üretebilecek yerler. Dikkat edilmeli" dedi.

Simav'ı bilen Deprem Araştırmacısı Yakut'dan bir uyarı daha geldi. Yakut, 2 bölgeye dikkat çekti.

2 NOKTAYI İŞARET ETTİ!

Deprem sonrasında konuşan Yakut, "5.4 Simav Yemişli depremi aslında Nisan ayından beri aktif olan kısa bir fayın kırılmasıydı. Bu deprem sonrası yine bölgede kırılabilecek farklı faylar var Katrandağı - Emet ve civarında 5.8 i geçmeyecek yeni bağımsız depremleri görebiliriz. Ayrıca Ege Denizi Midilli ve Çandarlı Körfezi açıklarını bu süreçte iyi takip etmek gerek 6.3 büyüklüğünü bulabilecek depremler için Ege Denizi bir sismik aktiviteye hazırlanıyor" dedi.

Kütahya depremini 3 gün önceden bilmişti! Deprem araştırmacısı şimdi de 2 noktaya dikkat çekti 1

2024 YILINDA DA SINDIRGI'YI UYARMIŞTI!

2024 yılında Afyon'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından İHA muhabirine açıklama yapan Ahmet Yakut, 11 Temmuz 2024'de (Sındırgı depreminden 13 ay önce) yaptığı açıklamada ise "1970 yılındaki Gediz depremi sonrası bu hat 5.5 ile 6 arasında bir deprem üretecek. Bu bölgede Sındırgı, Bigadiç hattı bugün yaşanan deprem sonrası daha önemli hale gelmiş olabilir. Buraya dikkat etmek lazım. Dediğim gibi işte 5.8 gibi deprem ilerleyen süreçte yaşanabilir. Bu hemen olmaz, daha daha ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkar. Sistematik olarak elimizde uzun tarih aralığında ya da yaşanan envanterler var. Fethiye-Burdur fay zonu ister istemez içeriye doğru ivmelenmeyi öğretti bize" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

