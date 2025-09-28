HABER

Simav'ı günler önce işaret etmişti! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan tedirgin eden açıklama... "Onu işaret ediyor" diyerek söyledi: "6.5'lik depreme çıkabilir"

Bugün Kütahya Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem İstanbul dahil birçok ilden hissedilmişti. Sarsıntı bölgede büyük paniğe yol açarken, Simav'ı günler önce işaret eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu sarsıntının büyük bir depremin işaretçisi olabileceğini aktaran Üşümezsoy, "Bu, yapışmış olan fayın kenarlarında olan bir yırtılmadır ve 6 buçukluk bir depreme doğru çıkabilir, onu işaret ediyor" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Bugün Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Balıkesir ve çevre illerden de hissedildi.

Sarsıntı bölgede büyük panik yaratırken, günler öncesinden Simav'ı işaret eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Habertürk ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

"KENARDA OLAN BİR YIRTILMADIR"

Bu depremin öncü sarsıntı niteliğini taşıyabileceğini söyleyen Üşümezsoy, fayın ana kilitli bölümünün henüz kırılmadığını ifade etti ve "Simav şehrinin altında bir fay düzlemi var. O düzlem üzerinde kırılmalar oluyor. 5.4'lük deprem, bu yapışan, kilitlenmiş bölgenin kenarlarında, nasıl elimizi yapıştırdıktan sonra kopma kenarlardan başlıyorsa, bu da o kenarlarda olan bir yırtılmadır. 5'lik, 5.4'lük depremler ana kırılmanın çevresindeki depremlerdir" dedi.

"6.7'LİK DEPREME DÖNEBİLİR"

Simav fayının potansiyel tehlikesine dikkat çeken Üşümezsoy, fayın iki ayrı yay gibi duran 25-30'ar kilometrelik segmentlerden oluştuğunu belirtti ve "Bu faylar 6.5'lik bir deprem potansiyelini belirtiyor. Fakat iki fay birlikte kırılırsa bu 6.7'lik bir depreme dönebilir. Mesela Alaşehir'de 1970'te 40 kilometrelik fay kırılarak 6.7-6.8'lik deprem olmuştu. Benim beklediğim orada 6.5'lik depremdi. Bunu neredeyse bir buçuk seneden beri dillendiriyorum. Simav'da ve Sındırgı'da risk vardır demiştim" ifadelerini kullandı.

"O YIRTILMA, BÜYÜK YIRTILMAYA ULAŞTIĞI ZAMAN ANA DEPREM OLUYOR"

Açıklamalarına devam eden Üşümezsoy, "Avucunuzu birbirinize yapıştıralım. Bu avucumuzdaki yapışan bölge, fayın birbirine yapıştığı, kilitlendiği alandır. Buna 'asperity' diyoruz. Bu alan Simav'ın altında. Bugünkü 5.4'lük deprem gibi sarsıntılar, bu yapışan alanın kenarlarındaki küçük yırtılmalardır. Yırtılmalar hızlıca çekilince avucumuzun içindeki deri de sıyrılarak yırtılıyor. İşte buradaki 6 buçuğa varabilecek deprem bu mekanizmayla oluşuyor. Simav Dağı yükselmek istediği için, fay düzleminin çevresindeki yapışmış bölümün küçük parçalarını yırtıyor. O yırtılma, büyük yırtılmaya ulaştığı zaman ana deprem oluyor" şeklinde konuştu.

"DAHA BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR"

Bölgede 2011 yılında da 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını hatırlatan Üşümezsoy, jeolojik zaman diliminde 2011 ile 2025 arasının çok uzun bir süre olmadığını ve bu sarsıntıların birbirinin devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Üşümezsoy'a göre, Simav fayının ana kilitli bölümü üzerindeki stres birikimi devam ediyor ve bugünkü sarsıntı, bu stresin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve daha büyük bir depremin habercisi olabilecek önemli bir işaret olarak okunmalıdır.

