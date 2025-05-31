HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kütahya merkezli suç örgütüne operasyonda 13 tutuklama

Kütahya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya merkezli suç örgütüne operasyonda 13 tutuklama

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, liderliğini şüpheli B.T.’nin (27) yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon için harekete geçildi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Ekipler, Kütahya’nın yanı sıra İstanbul, Edirne ve Tekirdağ’daki 9 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler B.T., R.K. (36), İ.E. (35), Y.C.Z. (22), S.K. (30), S.D. (32), S.T. (42), M.E. (53), Y.E. (22), R.A. (27), H.Ş. (37), Y.G.İ. (25) ve C.E. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 29 bin 507 uyuşturucu hap, 199,54 gram sentetik uyuşturucu, 9 adet tabanca, 5 adet şarjör, 2 adet namlu ile 40 adet mermi ele geçirildi.

13 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Kütahya’ya getirilerek ifadeleri alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘silah ticareti ve kaçakçılığı’ ve ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 13 şüpheli de tutuklandı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da pazar yerindeki silahlı saldırıAnkara’da pazar yerindeki silahlı saldırı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıMotosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kütahya örgüt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cristiano Ronaldo ile anlaşma sağlandı! Tüm dünyayı ters köşe yapacak takımla sözleşme imzalıyor

Cristiano Ronaldo ile anlaşma sağlandı! Tüm dünyayı ters köşe yapacak takımla sözleşme imzalıyor

Galatasaray'dan RAMS Park'ta müthiş şampiyonluk gösterisi! İstanbul'un her yerinden yıldızları getirdiler...

Galatasaray'dan RAMS Park'ta müthiş şampiyonluk gösterisi! İstanbul'un her yerinden yıldızları getirdiler...

Kemal Kılıçdaroğlu'nu uyardı! Muharrem İnce detayı: 'Tartışmaya açarım, yapmayın'

Kemal Kılıçdaroğlu'nu uyardı! Muharrem İnce detayı: 'Tartışmaya açarım, yapmayın'

Narin cinayetiyle ilgili canlı yayında flaş iddia

Narin cinayetiyle ilgili canlı yayında flaş iddia

"Bu iş kötüye gidiyor" dedi, bıraktı!

"Bu iş kötüye gidiyor" dedi, bıraktı!

ABD'de 500 bin göçmen 'yasa dışı' olacak

ABD'de 500 bin göçmen 'yasa dışı' olacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.