Kütahya’nın sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlayacak sıfır atık hedefleri kamuoyuna ilan edildi

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından, “Yerelden Ulusala İsraf ve Atık” temasıyla Türkiye genelinde yürütülen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında gerçekleştirilen Kütahya programı, Sonuç Konferansı ile tamamlandı.

Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ile kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Program öncesinde Kütahya’da hayata geçirilen örnek sıfır atık uygulamalarının yer aldığı sergi alanı ziyaret edilirken, çalıştay sürecini anlatan tanıtım filmi katılımcılarla buluşturuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan konferansta Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan tarafından çalıştay süreci, tematik masa çalışmaları ve elde edilen çıktılara ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, il genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan Kütahya Sıfır Atık Hedef Belgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Ardından Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin hitaplarda bulundu.

“KÖKLÜ MEDENİYET MİRASI, ÜRETİM KÜLTÜRÜ VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİ İLE KÜTAHYA TÜRKİYE'NİN MÜSTESNA ŞEHRİ"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş; köklü medeniyet mirası, üretim kültürü ve doğal zenginlikleri ile Türkiye’nin müstesna şehri Kütahya’da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Şehrin geleceğine katkı sağlamak isteyen bütün paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün Kütahya’nın gelecek vizyonunu birlikte şekillendiriyoruz. Sıfır atık, kaynaklarını verimli kullanan, üretirken doğayı gözeten, tüketirken israftan kaçınan bir kalkınma modelidir. Bu anlayışın temelinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi bulunmaktadır. Sıfır Atık yaklaşımı Birleşmiş Milletler’de de kabul gören küresel bir hareket haline gelmiştir” dedi.

“KÜTAHYA ÇALIŞTAYI ORTAK AKLIN BULUŞTUĞU GÜÇLÜ YÖNETİM MODELİ OLDU"

Ağırbaş, “Yaklaşık 3 ay önce burada gerçekleştirdiğimiz çalıştayda, 14 tematik masada çok farklı değerlendirmeler yapıldı. Tüm paydaşların buluştuğu çalıştayın sonuç konferansını icra ediyoruz. Biz bu kıymetli çalıştayda, Kütahya’nın dününü, bugününü ve geleceğini tartıştık. Sorunlara ortak akılla çözüm bulmak istiyoruz. Kütahya çalıştayı, ortak aklın buluştuğu güçlü bir yönetim modeli olmuştur. Amacımız çok net; Türkiye’nin 81 ilindeki tüm şehirlerimizdeki sorunları dinlemek istiyoruz. Bu sorunlara vatandaşlarımızla beraber çözüm bulmak istiyoruz. İklim krizi global bir mesele. Çözümler ise her şehirde farklı. Kütahya’nın sorunları ile Muğla’nın sorunlarını kıyaslayamayız” dedi.

“SIFIR ATIK HAREKETİ, EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ TARAFINDAN BAŞLATILAN BİR TOPLUM VE HALK HAREKETİ"

Sıfır Atık Hareketi’nin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan bir toplum ve halk hareketi olduğunu söyleyen Ağırbaş, şöyle devam etti:

“Bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan bir çevre hareketidir. UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’nda olan Kütahya’nın doğal hazineleri var. Bugün Kütahya güçlü sanayi altyapısı, akademik kapasitesi ile yeşil dönüşüm için son derece güçlü avantajlara sahiptir. Bu avantajları koruyabilmek için su kaynaklarımızı daha verimli kullanmak zorundayız. Sanayimizi döngüsel ekonomiye entegre ederek daha da güçlendirmeliyiz. Türkiye su stresi altında olan bir ülke. Bizler suyumuza sahip çıkmazsak, sanayi yatırımlarını daha az su kullanan şekilde planlamazsak bizden sonraki nesilleri karanlık günler bekliyor.”

“ULUSLARARASI TOPLANTILARDA CUMHURBAŞKANIMIZIN KÜRESEL ADALET ÇAĞRISINI YİNELİYORUZ"

Haziran ayında düzenlenen Sıfır Atık Forumu ile Antalya’da 9-20 Kasım’da gerçekleştirilecek COP31 zirvesine ilişkin konuşan Ağırbaş, şunları söyledi:

“Sıfır Atık Vakfı olarak Sıfır Atık Forumu’nu gerçekleştirdik. Sıfır Atık Forumu’nda bizler suyu, tarımı, dünyanın geleceğini konuştuk. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerindeki Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük çevre, iklim ve sıfır atık etkinliği olma özelliği taşıyor. Bu yıl Türkiye’de COP31 yapılacak. Ben de oranın Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonuyum. Dünyanın geleceği Türkiye ve Antalya’da konuşulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum’un liderliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye, COP31 Zirvesi’ne hazırlanıyor. Dünyadaki bütün uluslararası toplantılarda, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerindeki Sıfır Atık Vakfı Başkanı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel adalet çağrısını yineliyoruz.”

“KÜTAHYA'DA UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE İZLEME KOMİTESİ SIKLIKLA BİR ARAYA GELECEK"

Kütahya Valisi Musa Işın, “Bu Türkiye’nin meselesi değil, dünyanın meselesidir. Son 30 yılda dünya 2 derece daha fazla ısındı. Bundan 30 yıl önce Avrupa soğuk kıta olarak bilinirken, bugün görüyoruz, insanlar Avrupa’da sıcaktan ölmeye başladılar. 2030’a kadar Uzakdoğu’daki küçük ada ülkeleri suyun altında kalacaklar. Geçen sene barajlarımızda doluluk oranları yüzde 1-5 civarlarındaydı. Bu sene yağmur yağmasaydı ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalacaktır. Bursa muslukları kapatmak üzereydi. Bütün bunlar, küresel ısınma ve çevre kirliliği sanayi ve üretimiyle birlikte dünyanın gündemine gelen bir hadisedir. Bize düşen görev çok” dedi.

Çalıştay sonuçlarının uygulamaya geçmesi halinde bütün emeklerin yerini bulacağını söyleyen Işın, “Sonuçları kolektif bir akılla topluma, hayatımıza yansıtmazsak o zaman bu konuşmaların anlamı kalmaz. Şunu yapacağız; ben sonuca bakarım. Sahaya nasıl yansıyacak? Kütahya’da başkanlığımda bir heyet marifetiyle kurumlardan STK’lara ve bireylere yansıyacak şekilde uygulama, değerlendirme ve izleme komitesi kuracağım. Bu kurum benim başkanlığımda sıklıkla bir araya gelecek” diye konuştu.

“ÇALIŞTAY SONUÇLARI TÜRKİYE'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE KATKILAR SAĞLAYACAK"

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, iklim değişikliğinin artık yalnızca çevresel bir mesele olmadığını, şehirlerin geleceğinden ekonomik kalkınmaya kadar hayatın her alanını etkileyen küresel bir sorun olduğunu belirterek, “Çalıştayımızın sonuçları, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi. Günümüzde fütursuzca bir tüketim anlayışının hakim olduğunu söyleyen AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise, “Birilerinin ‘dur’ demesi gerekiyordu. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi dünyanın kanayan yarasına parmak basmış oldu. Sıfır Atık sadece Türkiye’de değil, dünyada 193 ülkede karşılık bulan bir çalışma haline geldi. Bu bir ihtiyaç değil, bir zorunluluk” ifadelerini kullandı.

“ÇEVREYİ KORUMAK ŞEHİR YÖNETİMLERİNİN EN ÖNEMLİ UNSURU"

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, çevreyi korumanın şehir yönetimlerinin en önemli unsuru olduğunu belirterek, “Artık biliyoruz ki iklim değişikliği şehirlerimizin bugünkü yönetim anlayışını doğrudan şekillendiriyor. Bu anlayışla düşüncelerimizi uygulamalara dönüştürüyoruz. Atığın kaynağından ayrıştırılmasından geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesine, bayat ekmek kumbaralarımıza varana kadar pek çok uygulama sürdürüyoruz. Kalıcı dönüşüm toplumun çevre bilinciyle mümkün olacağından eğitim yatırımlarını da önemsedik. Akıllı şehircilik uygulamamızla da çok önemli bir mesafe katettik. Çalışmalarımızın ortak amacı; kaynaklarını verimli kullanan ve sürdürülebilir kalkınmayı benimseyen bir şehir olma vizyonu” dedi.

“SIFIR ATIK HAREKETİ İLE MÜTHİŞ KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ise, “Bugün çok anlamlı bir gün. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi bütün dünyada kabul gören bir hareket. Sıfır Atık Hareketi ile müthiş kazanımlar elde edildi. Yaşanabilir bir dünya hedefliyorsak atık konusuna çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Geçen sene kuraklık oldu, hepimiz tedirgin olduk. Bu sene de yağışlar iyi oldu, mutlu olduk ama bu kadar değişimin nedeni maalesef bizleriz. Müthiş şekilde atık üretiyoruz. Teknolojinin ilerlemesiyle inanılmaz şekilde bir tüketim toplumu olduk. Biz dünyaya yardım etmezsek yaşanabilir bir dünyadan çıkacak dünya” diye konuştu.

“SIFIR ATIK, YÜCE MEDENİYETİMİZİN BİRİKİMİDİR"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, “Sıfır Atık yaklaşımı bir çevre politikasıdır ama aynı zamanda yüce medeniyetimizin birikimidir. İsrafı önlemek, kaynakları verimli kullanmak ve gelecek nesillere temiz ve güçlü, yeşil bir çevre bırakmaktadır. Yerelden ulusala bir perspektifle israf, atık ve kaynak yönetimi bu çalıştaylarda ele alındı. Kütahyamızın sürdürülebilir üretim modellerini, sanayi/üniversite iş birliğini bir kez daha müşahede ettik. Hepimizin ortak çabası ile bu vizyon gerçeğe dönüşecektir. Kütahya Sıfır Atık Hedef Belgesi, şehrimizin kararlılığını göstermektedir. Tertemiz bir Kütahya taahhüdüdür. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha temiz, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir Kütahya, Türkiye ve dünya için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

14 TEMATİK MASADA KÜTAHYA'NIN YOL HARİTASI HAZIRLANDI

Kütahya Sıfır Atık Çalıştayı kapsamında oluşturulan 14 tematik masada; iklim ve afet yönetimi, su yönetimi, sucul ekosistemlerin korunması, gıda ve organik döngü, ambalaj ve plastik atıklar, tekstil ve tüketim malları, enerji ve ulaşım dönüşümü, sanayi ve döngüsel ekonomi, kamusal alanlar, termal turizm, çevre eğitimi, yönetişim, finansman ile veri yönetimi başlıklarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Çalıştay sürecinde kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ortak akıl anlayışıyla bir araya gelerek Kütahya’nın çevresel önceliklerini, ihtiyaçlarını ve

çözüm önerilerini ortaya koydu.

KÜTAHYA'NIN STRATEJİK DEĞERLERİ VE RİSK ALANLARI BELİRLENDİ

Hazırlanan hedef belgesinde Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan seramik ve çini kimliği, zengin jeotermal kaynakları, Germiyan’dan Osmanlı’ya uzanan tarihi mirası, Aizanoi Antik Kenti, Murat Dağı ve Türkmen Dağı’nın doğal zenginlikleri, Gediz, Sakarya ve Susurluk havzaları, verimli tarım arazileri, stratejik ulaşım konumu ve güçlü akademik altyapısı kentin öncelikli stratejik değerleri arasında gösterildi.

Belgede ayrıca hızlı kentleşme ve plansız yapılaşma, su ve enerji kaynakları üzerindeki baskı, artan atık miktarı, çevre kirliliği, geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasındaki zorluklar,

ulaşım kaynaklı emisyonlar ile iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve tarımsal riskler, bu değerleri tehdit eden başlıca unsurlar olarak değerlendirildi.

Kütahya İçin Belirlenen 20 Stratejik Sıfır Atık Hedefi

Belgede ayrıca, israfın azaltılmasının sıfır atık sisteminin temel ön koşulu olduğu vurgulanarak, çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik verimlilik ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda belirlenen 20 stratejik hedef açıklandı. Bu kapsamda;

Kuraklık risk haritalarının güncellenmesi, yeşil altyapı ve karbon yutak alanlarının artırılması.

Gediz, Sakarya ve Susurluk havzalarında akıllı su yönetimi, SCADA sistemleri, kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ve arıtılmış atık suyun yeniden kullanılması.

Organik atıkların kaynağında ayrıştırılması, kompost tesislerinin yaygınlaştırılması ve gıda israfının azaltılması.

Mobilya ve tekstil yenileme merkezi ile dijital takas platformlarının kurulması.

Kamu kurumlarında sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve ikili ayrıştırma sistemlerinin kurulması.

Akıllı sensörlü atık toplama sistemleri ile Sıfır Atık Deneyim Parkı pilot uygulamasının hayata geçirilmesi.

Kamu binalarında çatı güneş enerjisi sistemleri, enerji verimliliği ve akıllı bina uygulamalarının yaygınlaştırılması.

DSİ kanalları üzerinde güneş enerjisi panelleri kurulmasına yönelik pilot projelerin başlatılması.

Termal bölgelerde sıfır atık yönetimi ve su kayıplarının azaltılması.

Murat Dağı ve Türkmen Dağı’nda atık yönetim altyapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir turizm modellerinin geliştirilmesi.

Organize sanayi bölgelerinde seramik atıklarının yeniden üretime kazandırılması.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde atıktan enerji ve ileri dönüşüm odaklı Ar-Ge laboratuvarı kurulması.

Okul öncesinden üniversiteye kadar tüm eğitim kademelerinde sıfır atık eğitimlerinin yaygınlaştırılması.

Toplumsal farkındalık kampanyaları, geri dönüşüm atölyeleri ve öğrenci takas noktalarının oluşturulması.

Kütahya Sıfır Atık Raporunun yayımlanması ve kamu binalarında Yeşil Ofis standartlarının yaygınlaştırılması.

Kütahya Dönüşüm Destek Ofisi, Atık Borsası ve Yeşil Dönüşüm Fonu’nun oluşturulması.

Üniversite-sanayi-kamu iş birliğini güçlendirecek KÜSİ-KÜP Platformunun kurulması.

Mahalle bazlı akıllı atık izleme sistemlerinin hayata geçirilmesi.

Tüm paydaşların katılımıyla 2027 yılının “Kütahya Sıfır Atık Yılı” olarak değerlendirilmesi ve şehir genelinde ortak bir dönüşüm seferberliğinin başlatılması hedeflendi.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde yürütülen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları ile yerel deneyimlerin, ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin ulusal sıfır atık politikalarına katkı sunması amaçlanırken, Kütahya Çalıştayı Sonuç Konferansı da kentin çevresel geleceğine yönelik somut hedeflerin belirlendiği önemli bir adım olarak tamamlandı.