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Kütahya Tavşanlı'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
01.03.2025 14:44
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ramazan ayı öncesinde yapılan yeni bir düzenlemeyle pide fiyatları belirlendi. Tavşanlı'da, fırınlarda satılacak pide fiyatları 400 gram sade pide için, 400 gram susamlı pide için fiyatlar açıklandı. Detaylar haberimizde…

Kütahya Tavşanlı'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Bu fiyatlar, vatandaşların Ramazan ayındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir adım olarak, yerel yönetim tarafından duyuruldu.

400 GRAM SADE PİDE 30 TL

Alınan karara göre, 400 gram sade pide 30 TL, 400 gram susamlı pide ise 35 TL'den satışa sunuluyor. Fırınlarda satılacak pide fiyatları, vatandaşların Ramazan ayındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak belirlendi. Tavşanlı Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde ise 400 gram ramazan pidesi 25 TL'den satılacak. Belediyenin sunduğu bu fiyat, özellikle dar gelirli vatandaşlar için ekonomik bir seçenek olacağı yetkililerce ifade edildi.

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"RAMAZAN PİDESİ, İFTAR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİDİR”

Tavşanlı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Hasan Bayram, yaptığı açıklamada, "Ramazan pidesi, iftar sofralarının vazgeçilmezidir. Fiyatları belirlerken hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın memnun olacağı bir denge kurmaya özen gösterdik. Tavşanlı Belediyesi'nin Halk Ekmek büfelerinde sunulan 25 TL'lik pide, halkımız için büyük bir kolaylık sağlayacak. Ramazan ayının bereketli ve huzurlu geçmesini diliyoruz" dedi.

(DHA)

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Kütahya Tavşanlı Ramazan Ramazan pidesi ramazan ayı
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