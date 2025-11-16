HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kütahya’da melki mantarı çoğaldı, fiyatlar düştü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde melki (kanlıca) mantarının bollaşması ile fiyatlarda büyük düşüş yaşandı.Tavşanlı’da özellikle güz mevsiminde ormanlarda boy gösteren melki (kanlıca) mantarının fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.

Kütahya’da melki mantarı çoğaldı, fiyatlar düştü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde melki (kanlıca) mantarının bollaşması ile fiyatlarda büyük düşüş yaşandı.

Kütahya’da melki mantarı çoğaldı, fiyatlar düştü 1

Tavşanlı’da özellikle güz mevsiminde ormanlarda boy gösteren melki (kanlıca) mantarının fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda ilk çıktığı zaman kilosu 400 TL olan melki mantarı, çevre ilçelerde de mantarın bollaşmasıyla bu hafta 70 TL ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla tezgâhlarda yerini aldı. Mantar satıcıları, melkinin her yerde bulunmadığını ve özellikle güz mevsiminde ortaya çıktığını belirterek, toplanmasının oldukça zahmetli olduğunu dile getirdiler. Kimi zaman sabah güneşin doğuşundan akşama kadar ormanlarda mantar aradıklarını belirten vatandaşlar, bu zorluğun doğal olarak fiyatlara yansıdığını ifade ettiler.

Melki mantarı, lezzetiyle Tavşanlı ve çevresinde yoğun ilgi görüyor.

Kütahya’da melki mantarı çoğaldı, fiyatlar düştü 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman’a mevsimin ilk karı yağdıBatman’a mevsimin ilk karı yağdı
Elazığ’da kamyonet şarampole uçtuElazığ’da kamyonet şarampole uçtu

Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.