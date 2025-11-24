HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kütahya’da okul servislerine güvenlik denetimi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli taşınmasını sağlamak amacıyla okul servislerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.Yapılan kontrollerde servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu, güvenlik donanımları ve sürücü belgeleri detaylı şekilde incelendi.

Kütahya’da okul servislerine güvenlik denetimi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli taşınmasını sağlamak amacıyla okul servislerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Kütahya’da okul servislerine güvenlik denetimi 1

Yapılan kontrollerde servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu, güvenlik donanımları ve sürücü belgeleri detaylı şekilde incelendi. Ekipler, çocukların güvenli yolculuğunun öncelikleri olduğunu vurguladı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, geleceğin teminatı olan çocukların güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.

Kütahya’da okul servislerine güvenlik denetimi 2
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tomarza’da Öğretmenler günü kutlandıTomarza’da Öğretmenler günü kutlandı
iPhone'lar performans ve yapay zekâya odaklanacakiPhone'lar performans ve yapay zekâya odaklanacak

Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.