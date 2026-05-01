HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 286 bin 57’ye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Mart ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Türkiye genelinde mart ayında 159 bin 931 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Kütahya’da araç sayısının bir önceki aya göre yaklaşık bin adet artış göstermesi dikkat çekti. Şubat ayında 285 bin seviyelerinde olan toplam araç sayısının kısa sürede bu rakamı aşması, kentte motorlu taşıt kullanımının giderek yaygınlaştığını gösterdi.
Kütahya’daki araç dağılımı incelendiğinde otomobillerin açık ara ilk sırada yer aldığı görüldü. Kentte 130 bin 351 adet otomobil bulunurken, bu sayı toplam araç varlığının önemli bir bölümünü oluşturdu. İkinci sırada 71 bin 986 adet ile motosikletler yer alırken, özellikle son yıllarda ekonomik ve pratik ulaşım aracı olarak motosiklet kullanımındaki artış dikkat çekiyor. Üçüncü sırada ise 38 bin 242 adet ile traktörler bulunuyor. Bu durum, Kütahya’nın tarımsal faaliyetlerinin de araç dağılımında belirleyici bir unsur olduğunu ortaya koyuyor. Veriler, şehirde sadece bireysel ulaşımın değil, aynı zamanda üretim ve kırsal faaliyetlerin de araç sayısına doğrudan etki ettiğini gösteriyor. Kamyonet, kamyon, minibüs ve otobüs gibi diğer araç türleri de toplam sayı içerisinde yer alıyor.
Bölgesel karşılaştırmalarda ise Kütahya’nın komşu illerle benzer bir artış eğilimi gösterdiği görüldü. Manisa’da mart ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 854 bin 821’e ulaşırken, Afyonkarahisar’da bu rakam 329 bin 449 olarak açıklandı. Uşak’ta ise toplam araç sayısı 192 bin 151 olarak kayıtlara geçti.
Kütahyalılılar, kentte araç sayısının artmasının zenginlik göstergesi olduğunu ifade ettiler.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.