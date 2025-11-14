Kütahya’da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ile şehirlerarası yolculuk yapan sürücüler, yer yer 50 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kütahya merkez ile ilçe bağlantı yollarında oluşan yoğun sisin, trafik akışını olumsuz etkilediği bildirildi.

Trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını açmaları ve dikkatli sürüş yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan, sisin oluşturduğu manzaralar doğa fotoğrafçılarına ise eşsiz görüntüler sunarak kentin farklı noktalarında kartpostallık kareler ortaya çıkardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır