HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kütahya’da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Kütahya merkez ve ilçelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent genelinde gece başlayan ve günün ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artıran sis, özellikle yüksek kesimlerde ve il merkezindeki yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Kütahya’da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ile şehirlerarası yolculuk yapan sürücüler, yer yer 50 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kütahya merkez ile ilçe bağlantı yollarında oluşan yoğun sisin, trafik akışını olumsuz etkilediği bildirildi.
Trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını açmaları ve dikkatli sürüş yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan, sisin oluşturduğu manzaralar doğa fotoğrafçılarına ise eşsiz görüntüler sunarak kentin farklı noktalarında kartpostallık kareler ortaya çıkardı.

Kütahya’da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi 1

Kütahya’da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi 2

Kütahya’da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kendisine gelen 'İmamoğlu' telkinini ilk kez açıkladıKendisine gelen 'İmamoğlu' telkinini ilk kez açıkladı
Kripto haberleşme programı üzerinden uyuşturucu sevkiyatı! 4 şirkete kayyum atandıKripto haberleşme programı üzerinden uyuşturucu sevkiyatı! 4 şirkete kayyum atandı

Anahtar Kelimeler:
sis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.