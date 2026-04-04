Kütahyalı Zabıta Memuru Efes Ultra Maratonu’nda üçüncü oldu

İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen Efes Ultra Maratonu, bu yıl sağanak yağmur ve çamurla daha da zorlu hale geldi. Türkiye’nin dört bir yanından 3 bin 400 sporcunun katıldığı yarışta, Kütahya Belediyesi zabıta memuru Hüseyin Gümüş önemli bir başarıya imza attı.

63 kilometrelik parkurda mücadele eden Hüseyin Gümüş, 6 saat 48 dakikalık derecesiyle 40-49 yaş kategorisinde üçüncü oldu. Şiddetli yağmur, ağırlaşan zemin ve dik yokuşlara rağmen performansından ödün vermeyen Gümüş, elde ettiği dereceyle Kütahya’nın gururu oldu.

Kütahya Belediyesinde 18 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan, sporcu kimliğiyle öne çıkan ve daha öncede farklı illerde değişik mesafelerde yapılan dağ koşularında da önemli dereceler elde eden Hüseyin Gümüş yarış sonrası yaptığı açıklamada, hava şartlarının parkuru beklenenden çok daha zor hale getirdiğini belirterek, "Bu tarz yarışlarda asıl mesele fiziksel güçten ziyade zihinsel dayanıklılıktır.

Şehrimi temsil ederek kürsüye çıkmak benim için büyük bir gurur" dedi.



