Kutuplar değil, Sahara Geçidi

Artvin-Ardahan kara yolu üzerindeki Sahara Geçidi’nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 bin 540 rakımlı geçitte, yol güzergâhında seyir halindeki tır ve binek araçların bulunduğu noktalara çığ düşmesi sonucu sürücüler büyük tehlike atlattı.

Uluslararası taşımacılıkta da yoğun olarak kullanılan bölgede, olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanamaması üzerine Karayolları ekiplerince tedbir alındı. Jandarma ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında Artvin-Ardahan kara yolu, bugün itibariyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

Çığın düştüğü farklı noktalarda mahsur kalan sürücüler, Karayolları ekiplerinin iş makineleri yardımıyla bulundukları yerlerden kurtarılarak güvenli bölgelere alındı. Bölgede yoğun karla mücadele ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

