Kutusundan çıkarmak cesaret ister! Yapımında tam 5 kilogram altın kullanıldı, fiyatı dudak uçuklattı

Donanım dünyasında zaman zaman yalnızca gücünü değil, ihtişamını da konuşturan ürünlerle karşılaşıyoruz. Teknoloji fuarlarında sergilenen bazı özel tasarımlar, mühendislikten çok gösterişin sınırlarını zorluyor. Yakın zamanda düzenlenen bir etkinlikte tanıtılan bir ekran kartı ise bu alanda dikkat çekmeyi başardı. Ayrıca bu ekran kartı sadece teknoloji meraklılarının değil, koleksiyonerlerin de dikkatini çekeceğe benziyor.

'ŞİMDİYE KADAR ÜRETİLEN EN PAHALI EKRAN KARTI'

Bir ekran kartı üreticisi, yakın zamanda düzenlenen bir etkinlikte şimdiye kadar üretilmiş en pahalı ekran kartını duyurdu. X platformunda paylaşılan fotoğraflarda görülen bu yeni ekran kartının en büyük özelliği tamamen gerçek altından yapılmış olması.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Ekran kartında tam 5 kg gerçek altın kullanılıyor. Günümüzde 1 kg altının yaklaşık 4 milyon 200 bin TL civarında olduğunu düşünüldüğünde, sadece altının değeri bile 21 milyon TL'yi buluyor ve gerçekten dudak uçuklatıyor. TweakTown'da yer alan habere göre, üstelik üzerine bir de içine gömülü GeForce RTX 5090 ekran kartının maliyeti eklenince fiyat daha da artıyor.

Bu ekran kartı, aslında tamamen bir vitrin ürünü. Yıllar boyunca birçok tuhaf donanım ürünü görmüş olsak da, dudak uçuklatıcı bir değere sahip bir ekran kartı görmek gerçekten sıra dışı. Bu kart gerçekten de kutusundan çıkarmaya cesaret edilemeyecek, çıkarılsa da cam fanus içinde, güvenlikli bir şekilde sergilenecek kadar pahalı.