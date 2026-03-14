Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda radar sistemine İHA saldırısı düzenlendi

İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılara karşı misillemelerini sürdürmesiyle birlikte Körfez bölgesindeki gerilim tırmanmayı sürdürüyor. Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın insansız hava aracı ile hedef alındığını açıkladı.

KUVEYT'TE HAVALİMANINA İHA SALDIRISI

Yetkililer, çok sayıda İHA’nın kullanıldığı saldırıda özellikle havalimanında bulunan radar sisteminin hedef alındığını belirtti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirilirken, krizin başlangıcından bu yana yürürlükte olan acil durum yönetmelikleri sayesinde durumun kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edildi.

Öte yandan yetkililer, saldırının altyapıda yol açmış olabileceği hasarın belirlenmesi amacıyla kapsamlı inceleme ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA