HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Dünya

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda radar sistemine İHA saldırısı düzenlendi

Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında tesiste bulunan radar sisteminin hedef alındığını açıkladı.

İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılara karşı misillemelerini sürdürmesiyle birlikte Körfez bölgesindeki gerilim tırmanmayı sürdürüyor. Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın insansız hava aracı ile hedef alındığını açıkladı.

Yetkililer, çok sayıda İHA’nın kullanıldığı saldırıda özellikle havalimanında bulunan radar sisteminin hedef alındığını belirtti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirilirken, krizin başlangıcından bu yana yürürlükte olan acil durum yönetmelikleri sayesinde durumun kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edildi.

Öte yandan yetkililer, saldırının altyapıda yol açmış olabileceği hasarın belirlenmesi amacıyla kapsamlı inceleme ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kuveyt İHA havalimanı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.