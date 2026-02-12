Kuvvetli yağışa dayanamadı, çöktü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Hisar Mahallesi’nde bir evin bahçe duvarının yıkılmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Değirmen Sokak’ta bulunan bir vatandaşın evine ait bahçe duvarı, yoğun yağışın ardından göçtü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Bozdoğan Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yıkılan duvarın çevresinde güvenlik önlemi alarak enkazı kaldırdı. Tehlike arz eden diğer duvarlarda da gerekli inceleme ve müdahale çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Bozdoğan Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Hisar Mahallesi Değirmen Sokak’ta yoğun yağışlar nedeniyle bir vatandaşımıza ait bahçe duvarında yıkılma meydana gelmiştir. İhbarın ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli güvenlik ve müdahale çalışmalarını başlatmıştır" ifadelerine yer verildi.

İlçede aralıklarla devam eden yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır