Kuyruk yağı kremi nedir, ne işe yarar? Kuyruk yağı kremi nasıl kullanılır?

Doğal bir yağ bazlı bakım ürünü olan kuyruk yağı kremi özellikle cildi besleyici ve onarıcı özellikleriyle bilinir. İçeriğindeki yüksek oranda yağ asitlerinden dolayı cildi nemlendirir ve çatlakların görünümünü azaltmaya yardım eder. Bu krem kuruluğa bağlı kaşıntıyı da yatıştırabilir. Geleneksel tıpta yaraların iyileşmesini hızlandırmak ve eklem ağrılarını hafifletmek için de kullanılmaktadır. Kullanımı oldukça basittir. İhtiyaç duyulan bölgeye ince bir tabaka halinde uygulanarak masaj yapılabilir.
Kuyruk yağı kremi geleneksel tıpta kullanılan hayvansal yağ bazlı bir üründür. Yüksek oranda yağ asitleri ve vitaminler içerir. Bu yüzden cildi nemlendirmektedir. Kuruluğa bağlı tahrişi de yatıştırır. Çatlak oluşumunu önlemeye de yardımcı olur.
Kuyruk yağı kremi yara iyileşmesini hızlandırma, egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıklarında yatıştırıcı etki sağlama gibi faydalarıyla da bilinir. Bu krem saç bakımında da kullanılabilir. Çünkü saç derisini besleyerek kepek oluşumunu azaltabilmektedir.
Kuyruk yağı kremi kullanım alanına göre direkt olarak cilde sürülebilir. Nemlendirme ve onarım amaçlı kullanmak için ince bir tabaka halinde sürülüp masaj yapılması önerilir. Eklem ve kas ağrıları için de ısıtılarak ya da masaj yaparak uygulanabilir. Hassas ciltlerde alerjik reaksiyon gösterme riskine karşı önce küçük bir bölgede test edilmesi önemle tavsiye edilmektedir.
Kuyruk yağı kremi;
Kuyruk yağı kremi kullanım amacına göre farklı şekillerde uygulanır. Bunlar şunlardır:
Kuyruk yağı kreminin hassas ciltler için alerjik reaksiyon riskine karşı önce küçük bir bölgede test edilmesi önerilir.