Kuyruk yağı kremi nedir, ne işe yarar? Kuyruk yağı kremi nasıl kullanılır?

Doğal bir yağ bazlı bakım ürünü olan kuyruk yağı kremi özellikle cildi besleyici ve onarıcı özellikleriyle bilinir. İçeriğindeki yüksek oranda yağ asitlerinden dolayı cildi nemlendirir ve çatlakların görünümünü azaltmaya yardım eder. Bu krem kuruluğa bağlı kaşıntıyı da yatıştırabilir. Geleneksel tıpta yaraların iyileşmesini hızlandırmak ve eklem ağrılarını hafifletmek için de kullanılmaktadır. Kullanımı oldukça basittir. İhtiyaç duyulan bölgeye ince bir tabaka halinde uygulanarak masaj yapılabilir.

Kuyruk yağı kremi nedir?

Kuyruk yağı kremi geleneksel tıpta kullanılan hayvansal yağ bazlı bir üründür. Yüksek oranda yağ asitleri ve vitaminler içerir. Bu yüzden cildi nemlendirmektedir. Kuruluğa bağlı tahrişi de yatıştırır. Çatlak oluşumunu önlemeye de yardımcı olur.

Kuyruk yağı kremi yara iyileşmesini hızlandırma, egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıklarında yatıştırıcı etki sağlama gibi faydalarıyla da bilinir. Bu krem saç bakımında da kullanılabilir. Çünkü saç derisini besleyerek kepek oluşumunu azaltabilmektedir.

Kuyruk yağı kremi kullanım alanına göre direkt olarak cilde sürülebilir. Nemlendirme ve onarım amaçlı kullanmak için ince bir tabaka halinde sürülüp masaj yapılması önerilir. Eklem ve kas ağrıları için de ısıtılarak ya da masaj yaparak uygulanabilir. Hassas ciltlerde alerjik reaksiyon gösterme riskine karşı önce küçük bir bölgede test edilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

Kuyruk yağı kremi ne işe yarar?

Kuyruk yağı kremi;

Cildi nemlendirir.

Kuruluk ve çatlakları önlemeye yardımcı olur.

Yaraların iyileşme sürecini destekler.

Egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıklarında yatıştırıcı etki sağlar.

Eklem ve kas ağrılarını hafifletir.

Saç derisini besleyerek kepek oluşumunu azaltır.

Cildin esnekliğini artırır.

Doğal içeriği cildi koruyucu bir bariyer oluşturur.

Düzenli kullanımda yumuşak ve sağlıklı bir cilt görünümü kazandırabilir.

Kuyruk yağı kremi nasıl kullanılır?

Kuyruk yağı kremi kullanım amacına göre farklı şekillerde uygulanır. Bunlar şunlardır:

Nemlendirme ve onarım için temiz cilde ince bir tabaka halinde sürülerek masaj yapılır.

Yaraların iyileşmesini desteklemek veya egzama gibi cilt rahatsızlıklarını yatıştırmak için ise sorunlu bölgeye düzenli olarak uygulanır.

Eklem ve kas ağrıları için hafifçe ısıtılıp masajla sürülür. Bu rahatlatıcı bir etki verebilir.

Saç bakımı için saç derisine masaj yaparak uygulanır. Bir süre bekletildikten sonra saç yıkanır.

Kuyruk yağı kreminin hassas ciltler için alerjik reaksiyon riskine karşı önce küçük bir bölgede test edilmesi önerilir.