Kuyu temizliği yaparken elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesi kırsal Sazgın Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.E. isimli şahsa ait inşaat alanındaki kuyunun temizliğini yapmak isteyen Suriye uyruklu 17 yaşındaki İbrahim Ataş, kuyudayken elektrik akımına kapıldı. Olayı fark eden yanındaki diğer işçi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kuyudan çıkarılan ve akıma kapılarak ağır yaralandığı belirlenen Ataş, Oğuzeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ataş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

İhmal iddialarında bulunulan olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA