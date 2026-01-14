Kuyumcu soyup otelde kadınlarla eğlendiler! Paraları bakın nereye saklamışlar

İstanbul Bahçelievler'de çalıştığı kuyumcudan 350 bin dolar ve 58 bin euro çalan şahıs otelde arkadaşlarıyla eğlence düzenledi. Polis ekipleri soyguncunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Müştekiye ait olduğu belirlenen çalınan paralardan 180 bin 650 dolar ve 34 bin 480 euro bir apartmanın havalandırma boşluğunda ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şahsın çaldığı paralarla kaçma anı kameraya yansıdı.

OLAYDA ADI GEÇEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olay, geçtiğimiz 9 Ocak Cuma günü Bahçelievler Kuyumcukent'te meydana geldi. Kuyumcu işletmecisi C.D., iddiaya göre, iş yerinde çalışan E.A.'nın kendisinden habersiz şekilde kasa içerisindeki 350 bin dolar ve 58 bin euroyu aldığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. C.D.'nin beyanı üzerine üzerine polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin kimliklerini belirledi. Çalışmaların devamında olaya karıştıkları belirlenen E.A.,(20) T.Y.,(20) Y.B.T.,(19) E.A.(31) ve A.Z.(20) isimli şüpheliler ise 10-11 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonlar Sultangazi ilçesinde yakalandı. Şüphelerin tamamı işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

ÖNCE TELEFON ALDI ORADAN KÖMÜRLÜĞE GİTTİ

Çalıştığı iş yerinde kasadan 350 bin dolar ve 58 bin Euro çalan E.A.,(20) dükkandan hızlıca çıktı. Önce kendi cep telefonunu kapattı, ardından kendisine son model lüks bir cep telefonu aldı. Ardından bir mahalleye giden E.A., gittiği mahallede bir kömürlüğe paraları sakladı ve arkadaşlarına haber verdi.

KADIN ÇAĞIRIP OTELDE EĞLENDİLER

Sonrasında buradan ayrılıp Sultangazi'de bir otele konaklamaya gitti ve ardından arkadaşlarını arayıp haber verdi. Arkadaşları, kömürlüğe koyulan paraları alıp E.A.'nın kaldığı otele gitti. Otelde bir süre kalan şüpheli E.A. ile birlikte 6 arkadaşı sosyal medyadan tanıştıkları bazı kadınları otele çağırıp eğlendiler.

5'İ TUTUKLANDI

Çalıştığı işyerinden yüklü miktarda döviz çalan ve çaldıkları paralarla bir otelde eğlendikleri öğrenilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden; E.A., T.Y., Y.B.T., E.A., A.Z., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Son olarak operasyonlar kapsamında, müştekiye ait olduğu belirlenen 180 bin 650 dolar ve 34 bin 480 euro ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır