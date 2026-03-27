Kuyumcuda korkunç anlar! Dükkan sahibi altınları düzeltirken neye uğradığını şaşırdı

Diyarbakır'da güpegündüz bir kuyumcu soyuldu. Elleri silahlı, yüzleri maskeli soyguncular yüklü miktarda altın çalıp kaçtı. Mağdur kuyumcu korku dolu anları "Silahı dayadılar. ‘Yat yere’ dediler. Kelepçe de vardı ellerinde. Ellerimi bağlayacaklardı" diye anlatırken olay kameraya da yansıdı.

Diyarbakır’da bir kuyumcu dükkanına giren silahlı ve yüzleri maskeli 2 şüpheli iş yeri sahibi Vasıf Aslan’ın engelleme girişimlerine rağmen 1 kilo altını gasbederek kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
VİTRİNDEKİ ALTINLARI DÜZELTİRKEN İÇERİ GİRDİLER

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Sabah iş yerini açan Vasıf Aslan, vitrindeki altınları düzeltirken yüzleri maskeli ve kapüşonlu 2 kişi içeri girdi.

Şüphelilerden biri elindeki tabancayı Aslan’a doğrulturken, diğeri ise tezgahın arkasına geçerek altınları almaya çalıştı.

Bu sırada Vasıf Aslan şüphelileri engellemeye çalıştı.

ARBEDE YAŞANDI

Yaşanan arbedede Vasıf Aslan şüphelinin elindeki silahı aldı.

Kabzasıyla şüpheliye vurmaya çalışırken, dengesini kaybetti. Ardından 2 şüpheli, Aslan’ın çabasına rağmen 1 kilo altını alarak kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

‘BİRİYLE UĞRAŞIRKEN DİĞERİ ALTINLARI ALDI’

Olay anını anlatan Vasıf Aslan, “Normalde sabahları dükkanı açınca kapıyı kilitliyorum. Daha sonra tezgahımı düzenliyorum. Bir kadın sürücü park etmeye çalışıyordu. Kapıyı açıp gittim yardımcı oldum. Daha sonra tekrar içeri girdim ama kapıyı tekrar kilitlemeyi unuttum. Yüzleri maskeli, gözlük de takan 2 kişi içeri girdi. Silahı dayadılar. ‘Yat yere’ dediler. Kelepçe de vardı ellerinde. Ellerimi bağlayacaklardı. Mücadele ettim. Silahı da aldım ellerinden. Geriye gittim. Ben biriyle uğraşırken diğeri altınları çantaya doldurdu. Yaklaşık 1 kilo civarında altını aldılar” dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

