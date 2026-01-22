HABER

Kuyumcudan milyonları çalıp, metrobüsle kaçtı! Neden yaptığını böyle açıkladı

İstanbul Bahçelievler'de selam vererek kuyumcuya giren bir hırsız kuyumcudaki altınları alıp kayıplara karışmıştı. Yüzlerce saat görüntü izlendi ve hırsızın dükkandan çıktıktan sonra sakince yürüyüp metrobüse binerek evine gittiği tespit edildi. Evinde gözaltına alınan şüphelinin soygunu yaptığı silah ve altınlar bulundu. Şüpheli ifadesinde ise durumunun kötü olduğu için yaptığını söyledi.

Bahçelievler'de selam vererek girdiği kuyumcuda soygun yapan şüpheli olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Şüphelinin gasbettiği altınlar ev ve iş yerinde yapılan aramada ele geçirildi. Maddi durumu kötü olduğu için soygun yaptığını söyleyen şüphelinin olaydan sonra metrobüsle kaçtığı tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde 15 Ocak saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda yüzündeki cerrahi maskeyle bir kuyumcuya selam vererek giren şüpheli, kasada bulunan kişiden vitrindeki altınları çantaya doldurmasını istedi. Silah tehdidi ile bilezikleri çantaya doldurtan şüpheli yaya olarak olay yerinden ayrıldı.

SAKİNCE YÜRÜYÜP METROBÜSE BİNDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis olay yeri ve çevresindeki kameraları incelemeye aldı. Yüzlerce saat görüntü incelemesi sırasında şüphelinin bir süre yolda sakince yürüdükten sonra metrobüse bindiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntüleri incelenerek sürdürülen takip sonucunda şüphelinin Esenyurt'ta oturduğu ev tespit edildi.

SİLAH VE ALTINLAR BULUNDU

Eve yapılan baskında şüpheli Hüseyin A. (49) gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve çalıştığı tekstil firmasında yapılan aramada olayda kullandığı silah ve gasbettiği altın ziynet eşyaları bulundu.

"DURUMUM KÖTÜ OLDUĞU İÇİN YAPTIM"

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Hüseyin A.'nın mali durumu kötü olduğu için soygun yaptığını söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

