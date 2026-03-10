Kuyumcukent'te filmleri aratmayacak hırsızlık! Uzun namlulu silahlarla geldiler, 20 milyon lirayı alıp kaçtılar

Olay, dün saat 07.20 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesin'nde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GELİP YAKLAŞIK 20 MİLYONU ALIP KAÇTILAR

İddiaya göre, bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon olduğu değerlendirilen çuvaldaki parayı çalarak kaçtı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Olaydan kısa süre sonra bir şüpheli gözaltına alındı. Soygun anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır