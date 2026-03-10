HABER

Kuyumcukent'te filmleri aratmayacak hırsızlık! Uzun namlulu silahlarla geldiler, 20 milyon lirayı alıp kaçtılar

Kuyumcukent'te filmleri aratmayacak bir hırsızlık yaşandı. 2 araçla Kuyumcukent'e gelen şüpheliler uzun namlulu silahlarla araçtan indiler. Şüpheliler daha sonra içerisinde 20 milyon lira olduğu değerlendirilen para çuvallarını alıp kaçtı. Film gibi hırsızlık kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 07.20 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesin'nde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GELİP YAKLAŞIK 20 MİLYONU ALIP KAÇTILAR

İddiaya göre, bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon olduğu değerlendirilen çuvaldaki parayı çalarak kaçtı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Olaydan kısa süre sonra bir şüpheli gözaltına alındı. Soygun anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA

