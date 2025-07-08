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Kuyuya düşen sağır ve dilsiz adam, kendisini kurtaran itfaiyeciye sarılarak teşekkür etti

Sivas’ta bahçede dolaştığı sırada su kuyusuna düşen sağır ve dilsiz adam, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kendisini çıkaran itfaiyeciye sarılarak teşekkür etti.Edinilen bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi 45.

Kuyuya düşen sağır ve dilsiz adam, kendisini kurtaran itfaiyeciye sarılarak teşekkür etti
Çiğdem Sevinç

Sivas’ta bahçede dolaştığı sırada su kuyusuna düşen sağır ve dilsiz adam, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kendisini çıkaran itfaiyeciye sarılarak teşekkür etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi 45. Sokak’ta meydana geldi. Sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Adem Akar, evinin bahçesinde gezindiği sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. Akar’ın düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuyuda mahsur kalan Akar’ı kısa sürede bulunduğu yerden çıkardı. Büyük korku yaşayan talihsiz adam, kendisini kurtaran itfaiyeciye sarılarak teşekkür etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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