Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) nerede? Kuzey Anadolu Fay Hattı nereden ve hangi illerden geçiyor? Kuzey Anadolu Fay Hattı haritası

Türkiye de Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Meksika gibi deprem riski yüksek olan ülkeler arasında yer alır. Geçmişte de büyük hasarlara neden olan depremler yaşanmış olan Türkiye’den 3 büyük fay hattı geçmektedir.

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) nedir?

Türkiye’deki fay hatları Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı olarak tespit edilmiştir. Bu aktif fay hatlarının her birinin başladığı ve bittiği yerler de Türkiye diri fay hattı haritasında belirtilmiştir. Doğu Anadolu fay hattı Bingöl’de Karlıova’dan başlar ve Hatay üzerinden Suriye’ye kadar uzanmaktadır. Kuzey Anadolu Fay Hattı ise Bingöl’de Karlıova üzerinden Çanakkale Saroz Körfezine doğru bir yay oluşturur.

Kuzey Anadolu Fay Hattı KAF olarak da anılmaktadır. Doğu Anadolu fay hattı DAF, Batı Anadolu fay hattı ise kısaca BAF olarak isimlendirilmiştir. Bu fay hatları üzerinde yer alan şehirler Türkiye’deki yüksek deprem riski bölgesi içinde yer almaktadır.

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) nerededir?

Doğu Anadolu Batı Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatları üzerinde yer alan şehirler deprem riski yüksek olan şehirler olarak kabul edilir. Fay hatlarının geçtiği ve bu fay hatlarının üzerinde yer alan ve deprem riskinin en yüksek olduğu illerde bu yönde önlemler alınır.

Batı Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği ve en yüksek deprem riski taşıyan şehirler şunlardır:

Aydın

Muğla

Manisa

İzmir

Denizli

Isparta

Burdur

Bu şehirler Batı Anadolu fay hattı üzerinde yer alır ve 1. derecede deprem riski taşıyan iller olarak kabul edilmektedir.

Kuzey Anadolu Fay Hattı nereden ve hangi illerden geçiyor?

Kuzey Anadolu Fay Hattı haritasına göre bu fay hattı üzerinde ve çevresinde yer almakta olan şehirler de deprem riski yüksek olarak tespit edilen şehirlerdir. Üzerinde yer alan şehirlerin yüksek deprem riski bulunduğu belirlenen Kuzey Anadolu Fay Hattı, 1100 kilometre uzunluğundadır. Sağ yönlüdür ve doğrultu atımlı özellikte aktif bir fay hattıdır.

Kaf sistemi, güneyde Arap levhası ile Anadolu levhasının, kuzeyde ise Avrasya levhasının arasında kalan bir aktif fay hattıdır. Bu yüzden batı tarafına doğru açılması ve hızlı hareket etmesi söz konusudur. Bu durum da bu fay hattının yüksek sismik etkinlik içinde olmasına neden olur.

Dünyanın en hızlı hareket eden ve en etkin olan sağ yanal atımlı faylarından biri de Kuzey Anadolu Fay Hattı’dır. Van Gölü’nden başlayan Kuzey Anadolu Fay hattı, Saroz Körfezi'ne kadar tüm Kuzey Anadolu bölgesini kesmektedir.

Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri şunlardır: