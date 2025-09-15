HABER

Kuzey Kore'de dünyanın konuştuğu karar: Kim Jong-Un bu 3 kelimeyi yasakladı! Sebebi şaşkına çevirdi...

Totaliter lider Kim Jong-Un'un Kuzey Kore'de aldığı kararlar dünya çapında büyük ses getirmeye devam ediyor. Kim, son olarak ülke genelinde 'hamburger, karaoke ve dondurma' kelimelerinin kullanımını yasakladı. Bu 3 kelimenin yasaklanmasının sebebi ise batı yönelimli olması...

Doğukan Akbayır

Dünyanın kapalı kutusu Kuzey Kore'de lider Kim Jong-Un yine çok konuşulacak bir karar aldı. Ülke çapında 3 kelimenin kullanımı yasaklanırken, bu kelimeler muadilleriyle değiştirildi. İşte detaylar!

3 KELİME YASAKLANDI

İngiltere merkezli DailyMail'in haberine göre, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, "hamburger", "dondurma" ve "karaoke" kelimelerini yasakladı.

Yasaklanan 3 kelimenin muadilleriyle değiştirilmesi gündemde.

FARKLI KELİMELERLE DEĞİŞTİRİLDİLER

Alınan karar sonrası 'hamburger" kelimesi 'dajin-gogi gyeopppang' (kıymalı çift ekmek), 'dondurma' ise 'eseukimo' ile değiştirildi.

Vatandaşlar karaoke makinelerine ise "ekran üstü eşlik makineler" demek zorunda kalacak.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong-un
