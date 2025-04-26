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Kuzey Kore'den gövde gösterisi! Kim bizzat katıldı, bir sonraki adımını açıkladı

Kuzey Kore, deniz gücünü artırma hedefi doğrultusunda geliştirilen 5 bin tonluk yeni bir destroyeri suya indirdi. Kim, Kuzey Kore donanmasını güçlendirme çabalarının bir sonraki adımının nükleer denizaltı edinmek olduğunu söyledi. Kim, "Bu jeopolitik krize ve gelişmelere kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz" dedi.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi! Kim bizzat katıldı, bir sonraki adımını açıkladı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dev savaş gemisinin Nampo Limanı’nda düzenlenen denize indirme törenine katıldı.

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"ARTAN ASKERİ TATBİKATLARA YANIT"

Kim, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin silahlanma hamlesi ve bu kapsamda denize indirilen yeni destroyerin ABD ve Asya'daki müttefiklerinin artan askeri tatbikatlarına karşı bir yanıt olduğunu belirtti.

Eski Kuzey Kore Savunma Bakanı Choe Hyon'un adı verilen yeni destroyerin 2026'nın başlarında Kuzey Kore donanmasına teslim edilerek aktif hizmete başlayacağını vurgulayan Kim, Kuzey Kore donanmasını güçlendirme çabalarının bir sonraki adımının nükleer denizaltı edinmek olduğunu söyledi.

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"KARARLI ŞEKİLDE YANIY VERECEĞİZ"

Kim, ABD ve Güney Kore'nin genişletilen ortak tatbikatlarını ve güncellenen nükleer caydırıcılık stratejilerini savaş hazırlığı olarak nitelendirerek, "Bu jeopolitik krize ve gelişmelere kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, "çok amaçlı" olarak tanımlanan yeni destroyerin, hava savunma ve deniz savaş sistemlerinin yanı sıra, nükleer başlık taşıyabilen balistik ve seyir füzeleriyle donatılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore savaş gemisi
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